Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Спартак»

https://static.news.ru/photo/358b4a14-802d-11eb-ab59-96000091f725_660.jpg Лучано Спаллетти Фото: facebook.com/spallettiofficial

Преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» может стать итальянский специалист Лучано Спаллетти. Российским любителям футбола Спаллетти известен по наставничеству в «Зените».

Тренера могут пригласить ближайшим летом. Впрочем, он также интересен и другим клубам с именем — «Наполи» и «Фиорентине». Об интересе «красно-белых» к 62-летнему Спаллетти сообщает итальянское издание Аffaritaliani.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. За это время клуб дважды выиграл чемпионат страны, а также по одному разу Кубок и Суперкубок России. Последним местом работы в тренерской карьере Спаллетти был «Интер», который он покинул в 2019 году.

В декабре Тедеско сообщил, что не намерен продлевать истекающий в конце сезона контракт с московским клубом. Ранее NEWS.ru писал, что он может вернуться к работе в немецком клубе «Шальке».