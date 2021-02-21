СМИ сообщили об интересе «Шальке» к возвращению Тедеско

https://static.news.ru/photo/9f1a0598-74f1-11eb-b546-96000091f725_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться к работе в немецком клубе «Шальке». Соответствующий вариант уже обсуждало руководство гельзенкирхенцев.

Как сообщил эксперт телеканала Sky Sports, бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус, он в курсе возможного возвращения Тедеско. По его мнению, специалист достоин того, чтобы начать новый этап в жизни клуба.

Я слышал про Тедеско, он всё ещё имеет большое значение для «Шальке». Я бы доверил ему начать в клубе новую эру, — заявил специалист.

«Шальке» в настоящее время является абсолютным аутсайдером Бундеслиги, набрав лишь девять очков в 22 матчах. В случае вылета команды тренерский пост покинет Кристиан Гросс, также уйдёт спортивный директор Йохен Шнайдер.

Что касается Тедеско, то он ещё в конце декабря заявил, что не станет продлевать контракт со «Спартаком» и уедет из Москвы по окончании сезона. Доменико аргументировал это тем, что хочет находиться рядом с семьёй, с которой его разлучила пандемия коронавируса. Стоит отметить, что в «Спартак» Тедеско пришёл именно из «Шальке», в котором работал с 2017 по 2019 год.

Как ранее писал NEWS.ru, Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России. «Красно-белые» на выезде проиграли со счётом 0:2. Он отметил, что соперникам на руку сыграл реализованный пенальти.