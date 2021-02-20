Тедеско прокомментировал поражение от «Динамо» в Кубке России

https://static.news.ru/photo/864a7836-73b1-11eb-8fb6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России. «Красно-белые» на выезде проиграли со счётом 0:2.

Мы очень хорошо начали первый тайм, контролировали игру, но «Динамо» сумело забить с первой атаки, а именно с пенальти. В такие моменты всегда непросто, особенно когда у тебя молодая команда. Но мы всё равно продолжали хорошо играть, сохраняли структуру игры. Второй тайм прошёл по такому же сценарию. Стоит отметить, что у нас было несколько хороших моментов, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Сегодня мы проиграли, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Тренер также прокомментировал отсутствие Алекса Крала и дебют Йоррита Хендрикса в противостоянии с «Динамо». По его словам, отсутствие Крала сыграло свою негативную роль, так как до этого он не пропустил ни одной игры и его отсутствие сказалось даже с учётом того, что команда может компенсировать потерю любого игрока.

Что касается Хендрикса, то это был его первый матч. Было видно, что ему непросто, он немного переживал, однако в то же время вы могли заметить его футбольные качества. Они находятся на высоком уровне. В будущем Хендрикс должен принести пользу «Спартаку», — отметил тренер.

В том числе тренер рассказал, почему в дерби против «Динамо» он прибегнул к новой схеме.

Если бы я думал, что схема неверна, то мы бы не стали так играть. Я не садист. Тренеры всегда играют в то, во что они верят. Я не вижу, в чём проблема новой схемы. Это не тот матч, чтобы задавать подобные вопросы. Возвращаясь к схеме, в любое мгновение мы можем вернуться к игре в три центральных защитника, — отметил тренер.

Как сообщал NEWS.ru, столичный футбольный клуб «Спартак» проиграл своим землякам из «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ Арене». Поболеть за любимые команды пришли 11 320 зрителей.