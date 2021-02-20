«Динамо» победило «Спартак» и вышло в четвертьфинал Кубка России по футболу

https://static.news.ru/photo/075749d6-73ad-11eb-9562-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный футбольный клуб «Спартак» проиграл своим землякам из «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ Арене». Поболеть за любимые команды пришли 11 320 зрителей.

Счёт открыл на 16-минуте Даниил Фомин. Другой гол отправил в ворота «красно-белых» воспитанник «Динамо» Константин Тюкавин на 70-й минуте. Этот мяч для игрока стал первым в карьере за основную команду.

А вот у «Спартака» дела не задались. Мало того что к 81-й минуте на их счету не было ни одного гола, но судья ещё и принял решение удалить Виктора Мозеса за вторую жёлтую карточку.

«Динамо» провело замену, и на 82-й минуте на поле вышел 19-летний защитник Александр Кутицкий. Матч со «Спартаком» стал для него первым за основную команду «бело-голубых». Полузащитник «красно-белых» Йоррит Хендрикс провёл первый официальный матч за клуб.

Ранее «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл в домашнем матче тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 в 1/8 финала Кубка России по футболу и вылетел из турнира, сообщал NEWS.ru.