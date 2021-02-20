«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

https://static.news.ru/photo/744ea6b2-7397-11eb-aaef-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/pfcarsenaltula

«Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл в домашнем матче тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 в 1/8 финала Кубка России по футболу и вылетел из турнира.

Счёт был открыт полузащитником «сине-бело-голубых» Далером Кузяевым на 19-й минуте встречи. На 25-й минуте счёт сравнял Кирилл Панченко. Победный гол был забит Робертом Бауэром на 37-й минуте с пенальти. Соперник тульской команды в четвертьфинале будет определён по итогам жеребьёвки. Финал пройдёт 12 мая.

Для Артёма Дзюбы этот матч стал 200-м в составе «Зенита». Он забил 86 голов и отдал 57 результативных передач. За петербургский клуб нападающий выступает с 2015 года.

Тульский «Арсенал» последний раз выигрывал у «сине-бело-голубых» в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Тогда матч завершился со счётом 1:0.

Как писал NEWS.ru, бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на поражение в Лиге чемпионов команде «Динамо» со счётом 2:3. По его мнению, «Краснодару» не давали играть и прессинговали максимально, кроме того, отсутствие игр в чемпионате России сказалось на состоянии команды.