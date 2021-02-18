Экс-полузащитник «Краснодара» отреагировал на поражение команды в ЛЕ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Динамо» (Загреб), который прошёл в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Команда Мурада Мусаева уступила на своём поле со счётом 2:3.

Игра очень хорошая получилась. «Краснодар» неплохо подготовился. Другое дело, что «Динамо» Загреб — очень хорошая команда. Коллектив боевой, быстрый. «Краснодару» не давали играть, прессинговали максимально. То, что Краснодар не провёл игры в чемпионате до этого, сказалось. После сборов физическое состояние команды в целом было хорошее, но всё равно в некоторых игровых эпизодах допускались ошибки. Коллективу Мурада Мусаева нужно отдать должное в том плане, что проигрывая в счёте, они постоянно отыгрывались, — сказал Деменко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также Деменко прокомментировал отсутствие в противостоянии с «Динамо» (Загреб) Матвея Сафонова.

Мы знаем, что Матвей — очень неплохой вратарь, но за Городова говорит опыт. Он ошибся только во втором голе, выйдя из ворот, в остальных эпизодах вопросов нет. Но вы сами видели, какие контратаки устраивали хорваты. Даже защитникам «Краснодара» было непросто справляться, а Городов в некоторых эпизодах спасал. Если бы в первом тайме выпустили одного вратаря, а во втором — другого, то мы могли бы дать более чёткую оценку, — отметил бывший футболист «Краснодара».

По мнению Деменко, отыграться в ответном матче будет непросто, но шансы остаются.

Есть одна небольшая проблема. Если «Динамо» (Загреб) так играло на выезде, то что они покажут дома? «Краснодару» явно будет очень непросто. Мы, естественно, будем надеяться, что «Краснодар» продемонстрирует всё, что у них есть, и ещё больше выложится на выезде. В футболе всё может быть, — заключил он.

Ответный матч пройдёт 25 февраля в Загребе.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» исключил из заявки на вторую половину сезона-2020/2021 чемпионата России голкипера Матвея Сафонова.