Главный тренер ЦСКА Гончаренко прокомментировал победу над «Химками»

https://static.news.ru/photo/c2300b96-d991-11ea-a26f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты столичного ЦСКА хорошо отработали как в первом, так и во втором тайме дебютного матча нового сезона Российской премьер-лиги. Об этом заявил тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.

Мы хорошо контролировали практически всю игру. Показалось, что во втором тайме могли больше атаковать, могли даже увеличить счёт, — передаёт корреспондент NEWS.ru слова Гончаренко.

Тренер рассказал, что точное состояние Алана Дзагоева, который получил травму, будет известно через несколько дней. Сам футболист утверждает, что с ним всё в порядке.

Гончаренко также прокомментировал первое появление на поле в составе «армейцев» 21-летнего аргентинского футболиста Адольфо Гайча.

Если мы берём футболистов, то делаем это за хорошие деньги. Те качества, которые у Адольфо Гайча есть, нам очень подходят. У нас не было такого нападающего. Он умеет работать спиной, агрессивно действует, — подчеркнул главный тренер столичного клуба.

Встреча между ЦСКА и «Химками» закончилась со счётом 2:0. Голы забили полузащитник Константин Кучаев и нападающий Алан Дзагоев.

NEWS.ru подготовил разбор матча между «армейцами» и «красно-чёрными».