https://static.news.ru/photo/e257f918-e77c-11e9-a3d5-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что не поддерживал руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова во время общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» не поддерживал и не упрекал Александра Егорова. Мы говорили о том, что в нынешних условиях абсолютно очевидно, что нужно, в первую очередь, заботиться о создании системы. Именно ее отсутствие порождает обилие ошибок, — сказал Кикнадзе РИА Новости.

Он отметил, что снятие Егорова можно было бы рассматривать в случае наличия человека, способного построить систему.

Ранее News.ru писал о том, что 13 клубов РПЛ поддержали отставку главы департамента судейства Егорова.