Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отставку руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова во время общего собрания клубов РПЛ.
Отставку Егорова поддержали 13 клубов, московское «Динамо» воздержалось, столичный «Локомотив» и тульский «Арсенал» выразили поддержку главе судейского департамента, пишет
Ранее футбольный клуб «Уфа» призвал к отставке Егорова, выложив видео в официальном Twitter клуба с хештегом «ЕгоровУходи», писал News.ru.
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