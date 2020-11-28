«Где его личность?»: автор фильма о Марадоне высказался про Роналду

https://static.news.ru/photo/0c45cffa-317f-11eb-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автор биографического фильма 2008 года про Диего Армандо Марадону, сербский режиссёр Эмир Кустурица, высказался про форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В фильме про скончавшуюся 25 ноября аргентинскую легенду кинематографист как бы разбил жизнь футболиста на несколько глав, каждая из которых получила название в честь одного из смертных грехов. Кустурица рассказал о карьере Марадоны, его политических пристрастиях, семье, борьбе с наркотической зависимостью и не только. Между частями фильма демонстрировался один из самых известных голов в карьере Марадоны, забитый после прохода, начавшегося в центре поля. Головы игроков соперников раз за разом менялись в картине на головы лидеров западных государств. Сами сцены как бы символизируют победу одного аргентинского спортсмена над мировым империализмом.

После смерти Марадоны Кустурицу спросили, о ком из современных игроков он хотел бы снять кино. Режиссёр сказал, что таких нет. Про Роналду кинематографист сказал следующее.

Он идеал, заработал кучу денег, но где его личность? Что он может вам рассказать? Ничего, — цитирует Кустурицу Corriere della Sera.

Марадона как игрок сборной Аргентины выиграл мундиаль 1986 года. Также в составе команды «Бока Хуниорс» он становился чемпионом Аргентины, а с «Барселоной» выигрывал Кубок Испании и Кубок лиги. Кроме того, выступая за «Наполи», он становился двукратным чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА.

25 ноября после завтрака 60-летний Марадона почувствовал себя плохо. Он сказал об этом и ушёл в свою комнату. На дом были вызваны врачи, когда они прибыли по вызову, то обнаружили, что у спортсмена остановилось сердце. Медики не смогли его реанимировать.

Как ранее передавал NEWS.ru, прославленный аргентинский футболист скончался, оставив после себя миллионные долги, сообщил близкий знакомый покойного.