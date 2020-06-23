Газизов: РПЛ знала о подозрении на коронавирус у футболиста «Уфы»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда не скрывала игрока с коронавирусом перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».
Всё прописано, что должны делать в клубах при подозрениях на положительный результат на COVID-19. Мы обратились в соответствующие органы, получили рекомендации и действовали согласно этим рекомендациям. Также мы общались с лигой, иначе никак, — цитирует Газизова Sport24.
Он подчеркнул, что раскрывать имя футболиста, у которого подозревается коронавирус, клуб не будет без согласия его представителей.
Ранее СМИ сообщали, что тест игрока футбольного клуба «Уфа» на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, писал NEWS.ru.
Также весь состав московского «Динамо» оказался на карантине из-за обнаружения коронавируса у нападающего Клинтона Н’Жье.