Газизов: РПЛ знала о подозрении на коронавирус у футболиста «Уфы»

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Полиция задержала ещё около порядка 20 фанатов футбольного клуба «Спартак» 23 июня по делу о перформансе при отправлении московской команды в Тулу на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом».

Всего по данному делу полиция задержала порядка 60 человек, сообщает Sport24. Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона...