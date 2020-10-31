Футболисты «Рубина» Игнатьев и Шатов пропустят матч с «Арсеналом»

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В матче 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в игре с тульским «Арсеналом» не будут участвовать нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и полузащитник Олег Шатов. Об этом сообщил тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

За два дня до игры Игнатьев и Шатов получили пищевое отравление, — сказал тренер «Рубина» в видеозаписи, опубликованной Twitter.

В стартовый состав казанской команды, который выйдет на поле против тульского «Арсенала» попали вратарь Юрий Дюпин, Сильвие Бегич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Солтмурад Бакаев, Илья Самошников, Хвича Кварацхелия, Дарко Йевтич, Нильсен Абильдгор, Хван Ин Бом, Джордже Деспотович.

Как писал NEWS.ru, ранее в РПЛ сообщили о ситуации в тульском «Арсенале» из-за коронавируса.