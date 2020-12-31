Футболистка из Аргентины назвала себя дочерью Марадоны

https://static.news.ru/photo/12f73022-4b75-11eb-ae40-fa163e074e61_660.jpg Евгения Лапровиттола Фото: laprovittola/facebook.com

Аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола назвала себя дочерью легендарного игрока сборной Аргентины и «Барселоны» Диего Марадоны.

Как сообщается, девушка уже подала иск на подтверждение факта отцовства. По словам журналиста Луиса Вентуры, Марадону уведомили о желании Лапровиттолы перед его смертью, пишет Daily Mail.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.

Адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.

Ранее NEWS.ru писал, что тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны может быть эксгумировано и выставлено на всеобщее обозрение в мавзолее.