Футболистам в Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

https://static.news.ru/photo/d35db9ea-87b1-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: SSC Napoli/facebook.com

Футболистам в Италии в начале мая разрешат проводить индивидуальные тренировки.

Игроки смогут начать тренироваться с 4 мая. Ожидается, что командные тренировки будут разрешены не ранее 18 мая, сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что ответными матчами полуфинала Кубка Италии «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан» может быть возобновлён сезон в Италии, который был приостановлен из-за коронавируса.

Планируется, что игры состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая и завершится до 2 августа, писал NEWS.ru.