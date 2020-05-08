Футболист «Реал Сосьедада» Ремиро заражён коронавирусом

Вратарь испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Алекс Ремиро заражён коронавирусной инфекцией.
Результат серологического теста футболиста оказался положительным, однако ПЦР-тестирование не показало в его анализах коронавирусной инфекции. Эти результаты свидетельствуют о низкой вероятности передачи вируса, сообщает As.
Ранее главный тренер испанского футбольного клуба «Леганес» Хавьер Агирре рассказал о дате возобновления внутреннего чемпионата страны. Турнир возобновится 20 июня.
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