Футболист «Реал Сосьедада» Ремиро заражён коронавирусом

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Барселона» приступил к индивидуальным тренировкам на базе команды утром 8 мая.

Спортсмены прибыли на базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и начали тренировку в 09:30 по местному времени сразу в тренировочной форме. После завершения занятий они сразу покинут базу, не посещая раздевалки...