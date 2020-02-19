https://static.news.ru/photo/f128e3f6-5321-11ea-b0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игрок французского любительского футбольного клуба «Тервилль» получил дисквалификацию за необычный поступок.

После матча против «Сотриха» (1:1) между двумя футболистами разных команд произошёл конфликт, в ходе которого игрок «Тервилля» укусил соперника за половой орган, пишет Daily Mail.

Виновник получил за свой поступок пять лет дисквалификации. Пострадавшему наложили десять швов и отстранили от футбола на шесть месяцев. По итогам разбирательства «Тервилль» оштрафовали на €200 и сняли с клуба два очка.

Ранее американская теннисистка Эбигейл Спирс была дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Спирс обнаружили прастерон, тестостерон и метаболиты, писал NEWS.ru.