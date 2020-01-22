https://static.news.ru/photo/e30d6dfe-3d38-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Солтмурад Бакаев Фото: spartak.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником Солтмурадом Бакаевым.

Соглашение рассчитано на пять лет. Бакаев уже присоединился к своей новой команде на сборе в Турции, сообщает пресс-служба «Рубина».

Бакаев является воспитанником «Спартака», выступал за основную команду московского клуба и «Спартак-2».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Бакаев будет получать в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. В зависимости от количества сыгранных матчей заработная плана может повыситься.