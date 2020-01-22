Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником Солтмурадом Бакаевым.
Соглашение рассчитано на пять лет. Бакаев уже присоединился к своей новой команде на сборе в Турции, сообщает пресс-служба «Рубина».
Бакаев является воспитанником «Спартака», выступал за основную команду московского клуба и «Спартак-2».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Бакаев будет получать в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. В зависимости от количества сыгранных матчей заработная плана может повыситься.
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