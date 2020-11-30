Футбол со смертью: кто помог Марадоне уйти в мир иной

25 ноября на 61-м году жизни умер легендарный футболист Диего Марадона. Изначально причиной смерти называли сердечный приступ, но в последние дни стали раскрываться новые и весьма неожиданные подробности смерти великого футболиста. Есть вероятность, что Марадона умер из-за халатности медперсонала во главе с личным врачом Леопольдо Луке. В чём обвиняют врачей и виноваты ли они на самом деле, разбирается NEWS.ru.

Начать необходимо с того, что месяц назад, в начале ноября состояние здоровья Диего Марадоны резко ухудшилось. Во время госпитализации, к которой прибегнул сам бывший футболист, медики выявили у аргентинца субдуральную гематому. Понадобилось срочное хирургическое вмешательство. 4 ноября в Интернете появилась информация, что Марадона перенёс операцию на головном мозге. Всё пребывание в больнице вплоть до операции курировал главный лечащий врач Диего Леопольдо Луке. Он как раз и выступил с первым заявлением после операции.

Спустя 1,5 часа операции мы решили проблему Диего. Всё прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отёк уже прошёл, поэтому Марадона сможет поправиться, — передал слова Луке журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Диего Марадона действительно шёл на поправку, причём очень быстро. Уже 11 ноября, спустя девять дней с момента госпитализации, его выписали из больницы. Адвокат аргентинца Матиас Морла утверждал, что Марадона прошёл самый сложный этап в своей жизни и теперь восстанавливается в кругу родных и близких.

Теперь те самые родные и близкие (показания против Луке и остальных врачей выдвинули дочери Марадоны Далма, Джанинна и Яна) как одну из главных причин смерти Диего называют преждевременную выписку. Дочери футболиста убеждены, что их отец должен был продолжать оставаться под постоянным присмотром врачей в больнице или на крайний случай в реабилитационном центре, потому что «лечение на дому» не позволяет в полной мере следить за состоянием пациента. По мнению членов семьи, в том числе были нарушены правила домашнего лечения: в доме Марадоны не было дефибриллятора, рядом с домом не дежурила машина скорой помощи на постоянной основе. Последний пункт особенно взволновал многих. Изначально появилась информация, что карета скорой помощи после остановки сердца прибыла к дому аргентинца лишь спустя 30 минут. Эта информация сразу же была опровергнута. Телеканал TN, ссылаясь на расследование Генпрокуратуры, сообщил, что скорая помощь приехала к футболисту через 11 минут.

Впрочем, время прибытия скорой помощи — не самая важная деталь в этой истории. Дело в том, что в день смерти футболиста в его доме дежурила медсестра Дихиана Гизела. Сотрудница больницы должна была провести плановый утренний осмотр, и на первом допросе она сообщила, что выполнила свои обязанности. Однако несколько дней спустя молодая женщина призналась, что соврала. Оказывается, компания Medidom, где работает Дихиана, потребовала сказать, что утром она совершила необходимый осмотр. На деле же выяснилось, что футболист утром не пустил к себе медсестру и та оставила его в покое. Она заглянула к нему в комнату в 09:20, а в 12:10 была уже констатирована смерть. Эти показания ещё больше обострили внимание к делу.

В воскресенье, по данным аргентинского агентства Telam, в доме и клинике главного лечащего врача Диего Леопольдо Луке были проведены обыски. Разные аргентинские источники говорят о том, что в обысках принимало участие от 30 до 50 человек. В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, планшеты и компьютеры с различного рода документацией.

Нейрохирург Луке уже дал большую пресс-конференцию, на которой полностью опроверг все обвинения.

Не было никакой медицинской ошибки. Это был сердечный приступ. Люди в схожем состоянии чаще всего умирают подобным образом. Я ни в чём себя не виню. Я горжусь всем, что было сделано для Диего. Всё, что можно было сделать, было сделано, — сказал врач.

Леопольдо Луке EPA/TASS

Однако не все уверены, что Луке сделал всё возможное. Более того, источник аргентинского издания Clarin (они были первыми, кто сообщил о смерти Марадоны) считает, что у Диего были серьёзные проблемы с сердцем, на которые нынешний медперсонал футболиста не обращал внимание.

Его сердце было отёкшим, воспалённым, с очень высокими пульсациями, но они ничего не делали. Ему даже поставили психиатрическое лекарство, которое плохо сказалось на сердце, — передаёт слова источника Clarin.

Ещё одним явным противником Луке является врач Альфредо Кахе, который в течение 33 лет находился рядом с Марадоной. Он был одним из первых, кто раскритиковал лечение, которое ему назначали после операции на кровоизлияние в мозг.

Не было никакой логики в его выписке, он должен был быть помещён в место с надлежащей инфраструктурой, — передаёт слова Кахе Clarin.

Никакие серьёзные обвинения против врачей ещё не выдвинуты, на данный момент только идёт расследование. Но по тому, как разворачиваются обстоятельства, очевидно, что ситуация складывается не в пользу Луке и его помощников. Единственное, что может как-то спасти врачей, так это признание того факта, что преждевременная выписка и нежелание подпускать к себе медсестру в день смерти являлось обязательным и неприкосновенным желанием легендарного в прошлом футболиста.