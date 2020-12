Футбол говорит расизму «да»: румынскому судье было с кого брать пример

Матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, а виновником встречи стал резервный судья Себастьян Колцеску. На 14-й минуте встречи между Себастьяном и ассистентом тренера «Истанбула» Пьером Вебо разгорелся спор на фоне обсуждения одного из игровых эпизодов матча. Когда к спорившим присоединился Хацеган и уточнил у своего помощника, кто должен получить красную карту, Колцеску бросил фразу «Вот этот чёрный парень». И понеслась.

Участников конфликта обступили представители «Истанбула», все были недовольны. Но особенно эмоционально отреагировал на слова резервного арбитра нападающий Демба Ба.

В стороне не остались и игроки противоположной команды. Сначала Мбаппе и Неймар допытывались до резервного, действительно ли он оскорбил ассистента главного тренера, а затем вся парижская команда в знак солидарности в борьбе против расизма покинула поле вместе с игроками турецкой команды.

Однако солидарность французских игроков нисколько не оценил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Наоборот, своё основное недовольство он направил на парижан.

Матч в итоге не был возобновлён. Требование представителей «Истанбула» полностью отстранить от игры Себастьян Колцеску, а не ограничиться переводом арбитра на систему VAR члены УЕФА не смогли исполнить — не нашлось замены. Игра в итоге будет доиграна в резервный день (9 декабря). Футболисты начнут встречу с 14-й минуты, а обслужить её будет новая судейская бригада. Такого в футболе ещё не было!

А вот что было.

Европа и весь Западный мир считается оплотом нравственности и толерантности. Они придумывают акции Black Lives Matter, опускаются на одно колено и осуждают всех, кто не следует их заветам. Однако несмотря на всю борьбу с неравенством, международный футбол также знаком с расистскими проявлениями.

Например, в один из подобных неприятных инцидентов однажды вляпался известный футболист Джон Терри. В 2011 году в матче «Куинз Парк Рейнджерс» — «Челси» произошла словесная перепалка между Терри и Антоном Фердинандом. Впоследствии выяснилось, что игрок «синих» прибег к расистским оскорбления. За такое неприемлемое поведение он получил четырехматчевую дисквалификацию и штраф в размере 220 000 фунтов.

В том же году Луис Суарес, выступавший за «Ливерпуль», получил ещё большее наказание за оскорбление Патриса Эвра из «Манчестер Юнайтед». Футбольная ассоциация выписала уругвайцу получил восьмиматчевую дисквалификацию и штраф в размере 40 000 фунтов.

Если говорить о примерах проявления расизма в Испании, то хочется обратить внимание на два инцидента. В 2004 году большую огласку получила история с участием тренера национальной команды Испании Луиса Арагонеса. Во время тренировки наставник подозвал к себе футболиста Хуана Антонио Рейеса и выдал ему следующую мотивационную речь: «Ты должен верить в себя! Ты лучше, чем это черное дерьмо». Как выяснилось позже под «дерьмом» наставник подразумевал одноклубника Рейса по «Арсеналу» Тьери Анри. Известному тренеру пришлось искупить свою вину большим штрафом.

А вот эпизод, случившийся в 2014 году в матче «Барселона» — «Вильярреал», хоть и имеет расистский контекст, не может не восприниматься без улыбки. Защитник Дани Алвес перед тем, как разыграть угловой, получил «подарок» от болельщиков «Вильярреала» в виде брошенного на поле банана. Футболист нисколько не растерялся, подобрал банан, надкусил его и затем продолжил игру. Забавный жест в исполнении Алвеса вызвал одобрение у многих. Так, экс-игрок «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер похвалил Алвеса за подобное отношение к ситуации.

Италия, в отличие от ближайших соседей, с проявлениями расизма в своём чемпионате сталкивается довольно часто. Огромное количество в том числе известных футболистов неоднократно подвергались оскорблениям со стороны фанатов. Так, например, в 2013 году во время товарищеской встречи болельщики «Про Патрия» жёстко прошлись по Кевину Принсу Боатенгу и некоторым другим игрокам «Милана». Пострадавшие футболисты отказались играть, из-за чего матч пришлось приостановить. Впоследствии фанатов «Про Патрии» приговорили к тюремному заключению на срок от 40 дней до двух месяцев.

Впрочем, зачинщиками расистских скандалов не всегда являются только фанаты и футболисты. Осенью прошлого года очень много шума наделала обложка известного спортивного итальянского издания Corriere dello Sport. Дело в том, что на титульной странице были размещены фотографии нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смолинга под заголовком «Черная пятница» — такой вот интересный анонс матча.