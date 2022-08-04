Футблист-гей предложил разрешить игрокам уходить с поля посреди матча Футблист-гей предложил разрешить игрокам уходить с поля посреди матча

Фото: Anthony Souffle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коллин Мартин

Футболист-гей Коллин Мартин, выступающий за «Сан-Диего», призвал дать возможность игрокам покидать поле во время матча в случае оскорбления или проявления гомофобии. В 2020 году его оскорбил игрок «Финикса», и в знак солидарности с Мартином семь игроков его команды покнуло поле. Команде засчитали техническое поражение, хотя на момент акции она вела со счетом 3:1.

Я не считаю это справедливым. Думаю, та ситуация показала, что у руководителей нашей лиги и ФИФА в целом не было конкретных мер. Они не знали, что делать, если произойдет что-то подобное... Считаю, нужно сделать так, чтобы даже при оскорблениях от болельщиков — вне зависимости от их содержания — команда могла уйти с поля и не получить наказания за это, — приводит слова Мартина Daily Mail.

Футболист также назвал тот поступок своих партнеров по команде самым трогательным моментом в его жизни. Он также считает, что если игрока оскорбляют фанаты определенной команды, то их нужно привлечь к ответственности, и это должно иметь последствия для этой команды.

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