https://static.news.ru/photo/c6c6180a-1b58-11ea-91bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фанатское объединение футбольного клуба «Спартак» считает, что борясь с болельщиками, некоторые сотрудники правоохранительных органов пытаются заработать себе на погоны.

Борясь с «проблемой» фанатизма одни пытаются заработать себе новые погоны, а другие ловят дешевый хайп и клики, подбрасывая очередную порцию страшилок про фанатов на страницу своих изданий, — говорится в заявлении "Фратрии«.

В сообщении отмечается, что «изъятые кастеты, биты, боксёрские перчатки, капы» и многое другое из раза в раз описывается в сводках о прибытии болельщиков на игры.

Нам, тем, кто регулярно посещает матчи, это читать смешно, но мы понимаем, насколько у нас доверчивы к новостям и официальным сводкам люди, — сказано в сообщении.

Ранее «Фратрия» выступила с заявлением, в котором поблагодарила зарубежных фанатов за акцию в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге болельщиками. Кроме того, они высказались против паспорта болельщика, писал NEWS.RU.