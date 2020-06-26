ФК «Амкал» проведёт матч со сборной врачей во главе с Кержаковым

https://static.news.ru/photo/4c0e9bb2-b7c2-11ea-b949-fa163e074e61_660.jpg Александр Кержаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Амкал» проведёт товарищеский матч со сборной врачей, руководить которыми будет бывший игрок национальной команды и нынешний главный тренер сборной России (U-19) Александр Кержаков.

«Амкал» является любительским клубом, в составе которого играют известные российские блогеры. В команде Александра Кержакова сыграют 18 врачей, в том числе главный врач Сборной России Эдуард Безуглов и врач «Спартака-2» Александр Тутов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдёт 28 июня в 18:00 на «Сапсан Арене» в соответствии с регламентом, который был подготовлен для Российской премьер-лиги (РПЛ). Все участники матча сдадут тесты на коронавирус.

Ранее руководство РПЛ и РФС провело совещание с руководителями клубов и представителями медицинских штабов. Представители клубов проголосовали за исключение из регламента правила минимального количества игроков в заявке на матч (16 полевых и 2 вратаря), также команду не будут исключать из турнира за повторную неявку на матч. Помимо этого, теперь внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС, писал NEWS.ru.