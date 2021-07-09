Финт Стерлинга: почти весь мир будет болеть за Италию в финале Евро-2020

Как-то принято в мире поддерживать слабых, сопереживать им и подбадривать. Да тут и логично всё — людям хочется справедливости. И так называемое желание наказать обидчика невольно отразится в финале чемпионата Европы-2020. Только вот Италия не слабейшая команда, а Англия, надо признать, совсем не обидчик. Считают так, правда, немногие.

Отношение болельщиков к Гарету Саутгейту и Ко понятно — коллектив выбил из полуфинала Данию, системную и морально сильную команду, которая весь турнир билась за себя и «за того парня» —Кристиана Эриксена — и стала главным открытием соревнований. Пенальти, назначенный в ворота викингов на 103-й минуте, выглядел натянутым, неестественным и задел даже тех болельщиков, кто изначально в этой встрече не выбирал себе фаворита.

Другая часть болельщиков на протяжении всего Евро жаловалась на незрелищный футбол со стороны англичан, то и дело упрекая Гарри Кейна, которого изначально считали главным участником борьбы в гонке бомбардиров.

Что значит «зрелищный»? Это футбол, где команда агрессивно наступает, забивает один мяч за другим? Или что? А если «зрелищный» — это сбалансированная, сверхнадёжная команда с неплохой тактикой? Англия на этом турнире показала себя именно такой, включаясь в атаку в нужных отрезках и хладнокровно, подобно удаву, душила соперников и брала своё. Можно жаловаться на отсутствие большого количества голов на групповом этапе, но давайте посмотрим на те забивающие команды.

Где они сейчас? Где сборная Франции, которая являлась, пожалуй, единственной командой, способной по силе состава противостоять хозяевам турнира? И где сдержанные, прагматичные и не всегда смелые коллективы? Раскрываться ведь такие команды начали именно на стадии плей-офф. Гарет Саутгейт со своим мощнейшим составом просто сохранял силы перед главными поединками: ребята легко обыграли немцев (2:0) и обескровили Украину (4:0).

А матч с Данией стал вехой проявления характера и работы как в атаке, так и в обороне. Ребята Каспера Хьюлманда нанесли лишь шесть ударов за 120 минут игры. И ни один из них не был из открытых позиций. Не об идеальной ли обороне англичан это говорит?

Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Про ненависть болельщиков относительно преклонения колена и говорить не хочется. Каждый сам выбирает, как себя вести. Кейн ещё в начале турнира чётко дал понять — команда несмотря ни на что продолжит участвовать в акции. Да и объективно ущербно это не выглядит. Это выглядит никак. Поэтому заострять внимание на такой мелочи просто нет смысла.

Но какие бы аргументы в пользу «трёх львов» не приводились, всё это меркнет из-за несчастного пенальти в пресловутом полуфинале. Не секрет, что Рахим Стерлинг — тот ещё актёр, достойный премии «Оскар». Но мало у нас таких в мировом футболе? Каждый игрок, особенно на крупных турнирах, готов пойти на всё, чтобы помочь команде. Кто-то делает это красиво, сохраняя достоинство, кто-то поступает иначе.

Вместе с этим всплывает фактор «домашнего» чемпионата, подразумевая, что хозяев намеренно тянут в финал. Кубок же всё-таки должен вернуться домой с 1966 года после победы на чемпионате мира. Именно поэтому и болельщики со всего мира ополчились на Англию.

В Италии же, чего таить, не хотели видеть команду Саутгейта в решающем матче не из-за судейства. Это стало просто удобным предлогом. Поддерживали они в полуфинале датчан только потому, что с их проходом команде Роберто Манчини без особых трудов достались бы золотые медали.

Итальянцы, к слову, в отличие от Англии, как раз с самого начала показывали более-менее яркий футбол. Да и эмоций у них не отнять — вспомнить хотя бы с какой душой они исполняют национальный гимн. Италия сильна, это факт, и она вся сильна, а не отдельными личностями, как финальный соперник. Но будет ошибкой сказать, что у Манчини нет индивидуальных футболистов: Лоренцо Инсинье, Марко Верратти, Федерико Кьеза. Правда, они вписаны в систему, их не выделяют, как особенных грантов. Но всё это меркнет, вспоминая плей-офф.

Никого из своих соперников Италия не превзошла игрой: довольно сложно прошла Австрию (2:1), с горем пополам обыграла бельгийцев (2:1), а от Испании и вовсе отскочила по пенальти. Поэтому кажется, что итальянский пыл постепенно сходит на нет. Да, команда Манчини прекрасно прессингует, это и сможет им отчасти помочь, но есть ощущение, что Саутгейт к этому уже готов.