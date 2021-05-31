Фингал Лиги чемпионов: спасёт ли Россию на Евро травма лучшего бельгийца

Финал Лиги чемпионов обернулся настоящей драмой для Кевина Де Брёйне. В начале второго тайма полузащитник «Манчестер Сити» получил травму и вынужден был покинуть поле. Таким образом, бельгиец пропустил вторую половину решающего поединка и теперь рискует остаться без группового этапа Евро-2020. Рассказываем, почему от этой ситуации может выиграть сборная России.

Неудачное столкновение

В начале второго тайма финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» в центре поля произошло мощное столкновение. Кевин Де Брёйне врезался лицом в плечо защитника лондонской команды Антонио Рюдигера, когда тот пытался заблокировать мяч. После столкновения оба футболиста оказались в нокдауне. Но если Рюдигер почти сразу смог подняться и продолжить игру, то Де Брёйне понадобилась помощь медиков. Несколько томительных минут лежал бельгиец на поле, а когда он поднялся с большой гематомой на лице, стало понятно, что дальше выступать он не сможет. Так и произошло. Футболист со слезами на глазах направился в подтрибунное помещение. Фингал под его правым глазом очень напоминал те, что получают боксёры.

Естественно, после матча немец извинился перед своим оппонентом. Он отметил, что действовал непреднамеренно и ему очень жаль. Рюдигер пожелал Де Брёйне скорейшего выздоровления и выразил надежду, что им удастся в скором времени снова встретиться на поле.

Если разбирать эпизод столкновения, то можно понять, что какой-то специальной грубости со стороны Рюдигера не было. Это не то, что сделал Серхио Рамос с Мо Салахом тремя годами ранее в киевском финале. Здесь был чисто игровой эпизод, за который нарушитель получил заслуженную жёлтую карточку. Правда, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес другого мнения на этот счёт. Он считает, что немецкий футболист легко отделался, заработав только жёлтую. Он действовал слишком грубо, и лицо Кевина с гематомой яркое тому подтверждение.

Какая травма

David Klein via imago-images.de/Global Look Press

Что касается повреждения, то о его последствиях стало известно на следующий день после финала. Де Брёйне на своей странице в Twitter сообщил, что после обследования ему установили диагноз «перелом костей носа и левой глазницы». Футболист отметил, что разочарован исходом матча, но в остальном чувствует себя хорошо.

Несмотря на хорошее самочувствие, футболисту понадобится некоторое время на восстановление. ESPN называет срок в три недели. Таким образом, Кевин может пропустить большую часть группового этапа чемпионата Европы по футболу. И это может стать большим подспорьем для России.

Это огромная потеря для Бельгии, потому что Де Брёйне если не лучший, то один из лучших футболистов за сборную. И это он показал ещё в той игре в Санкт-Петербурге, когда в одиночку убегал, отдавал — что только ни делал. Это был другой уровень, — прокомментировал ситуацию NEWS.ru выдающийся российский футболист Александр Мостовой.

Он считает, что Де Брёйне трудно кем-то заменить.

Усы радости

Конечно, на таком большом турнире, как чемпионат Европы, хочется видеть сильнейшие составы команд. В силу того, что европейское первенство потеряло и без того целую группу классных футболистов — на Евро-2020 не выступят Златан Ибрагимович, Вирджил ван Дейк, Серхио Рамос, Марко Ройс, — это желание особенно усиливается. Но в возможном отсутствии именно Де Брёйне есть прямая выгода для подопечных Станислава Черчесова.

На групповом этапе в Евро бельгийцы — наши первые соперники (матч запланирован на 12 июня). Кевин Де Брёйне является важнейшим игроком «красных дьяволов». После его вынужденной замены в финале «Сити», по сути, не смог ничего толкового придумать в штрафной соперника. Значение Кевина в атакующем сегменте команды крайне высоко. В этом сезоне футболист имел хорошую возможность стать лучшим ассистентом в чемпионате Англии. Однако из-за травмы в середине сезона он пропустил достаточное количество матчей, и в итоге в таблице ассистов его обошёл Харри Кейн из «Тоттенхэма». Правда, всего на два очка.

Естественно, вклад Кевина в команду Мартинеса тоже очень велик. Например, в последнем матче со сборной России (который для неё закончился разгромом — 1:4), который прошёл в рамках отбора на чемпионат Европы, футболист оформил два ассиста и по ходу всей игры был крайне полезен. Поэтому для Черчесова и его подопечных при грамотном подходе отсутствие полузащитника может стать определённым подспорьем.

В моменте, когда Де Брёйне получил травму, я сказал: «Ёлки-палки, ещё один плюс для нашей сборной», — сказал Александр Мостовой.

Впрочем, даже при таком раскладе кричать о том, что теперь Россия и Бельгия на одном уровне и наши шансы равны (такого мнения придерживается почётный президент РФС Вячеслав Колосков), тоже не стоит. Бесспорно, Де Брёйне — классный игрок, но он не один такой в сборной Бельгии. Куртуа из «Реала», Караско из «Атлетико», два Азара (правда, от того, который играет в «Реале», вряд ли будет много толку), Мёртенс из «Наполи», Тилеманс из «Лестера», Лукаку из «Интера» — на каждой позиции у Роберто Мартинеса есть топ-игрок, плюс — длинная и качественная скамейка. К тому же в марте 2019 года мы уже играли против бельгийцев без Де Брёйне. В той очной встрече мы уступили со счётом 1:3.

Всё это к чему? Да к тому, что раньше времени пускать в воздух фейерверки из-за травмы бельгийского полузащитника точно не стоит. Его отсутствие может облегчить жизнь сборной России, но итоговый результат всё равно будет зависеть далеко не только от наших футболистов. Кроме того, тот же Мостовой считает, что через несколько дней могут объявить о полной готовности к игре Де Брёйне и Азара. Тогда из преимуществ останется только наше поле плюс допуск болельщиков.