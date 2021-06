Фиаско Черчесова, сердце Эриксена и рекорды Роналду: первые итоги Евро

Начался чемпионат с жуткого инцидента, произошедшего с полузащитником сборной Дании Эриксеном. В концовке первого тайма игры с финнами датский игрок на ровном месте рухнул на газон без сознания, чем поверг в шок не только партнёров по команде и членов семьи, но и весь футбольный мир.

Около 15 минут врачи боролись за жизнь игрока на поле, затем его госпитализировали. На бровке за происходившим наблюдала рыдающая жена Эриксена Сабрина Квист Йенсен, которую пытались успокоить датские футболисты. Всё закончилось хэппи-эндом, ещё на стадионе датчанин пришёл в сознание и полностью понимал происходящее.

The moment when Christian Eriksen fell down vs Finland heart attack pic.twitter.com/hzf8zQStLp

Как стало известно позже, игрок пережил остановку сердца, которое запустили дефибриллятором, но он быстро восстановился и даже выписался из больницы до окончания группового этапа. Эриксену имплантировали кардиостимулятор, а о продолжении карьеры пока никто не рассуждает. Да и о каком футболе можно говорить, когда пару недель назад игрок был экстремально близок к гибели.

Нельзя сказать, что болельщики сборной России испытывали какие-то иллюзии относительно выступления команды на Евро, но такого провала ожидали немногие. И дело даже не в двух крупных поражениях и в последнем месте в группе, а в безликой, трусливой игре, которую показала национальная команда даже в победном матче с Финляндией.

В актив россияне могут занести лишь первые полчаса в матче с Данией, остальное лучше забыть. Многим показалось странным, что после окончания турнира мгновенно в отставку не подал главный тренер команды Станислав Черчесов. Но, видимо, отказаться от €2,5 млн в год не так-то просто. Теперь его судьбу решит Российский футбольный союз (РФС). Возможно, с тёплого места специалисту всё же придётся подвинуться.

Сборная Украины провела противоречивый групповой турнир, в который попали и недокамбэк в игре с Нидерландами, и натужная победа над Северной Македонией, и безнадёжное поражение от Австрии. Последняя игра особенно расстроила украинских болельщиков. Несмотря на минимальное поражение со счетом 0:1, по игре австрийцы имели гигантское преимущество и вполне могли наградить соперников пятью-шестью забитыми мячами.

После окончания группового турнира на команду обрушился шквал критики, но третье место в группе позволяло рассчитывать на чудесное спасение. И чудо произошло! Его творцами стали сборные Швеции и Испании. Первые одержали достаточно неожиданную победу над Польшей, а вторые наколотили пять мячей Словакии.

Отдельно в СМИ отмечался небывалый уровень поддержки украинцев в России. Многие специалисты и болельщики противопоставляли смелый атакующий стиль украинцев трусливой тактике команды Черчесова.

Для фанатов, которые не следили в последние годы за сборной Италии, игра команды стала настоящим откровением. После провала в отборе на ЧМ-2018 Роберто Манчини сколотил шикарный коллектив, в котором практически нет звёзд первой величины.

Однако итальянцы сейчас демонстрируют едва ли не самый яркий футбол в истории команды и на Евро прошлись катком по соперникам. Лучше всего успех сборной Италии иллюстрирует разница голов — 7:0. И если отсутствие пропущенных мячей удивляет не очень сильно, то средние 2,3 гола за игру — впечатляющий результат для команды с родины катеначчо.

В плей-офф итальянцы попали в сложнейшую часть сетки вместе с Францией, Испанией и Бельгией, но в списке фаворитов в борьбе за титул «скуадра адзурра» уже точно присутствует.