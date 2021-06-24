Фиаско Черчесова, сердце Эриксена и рекорды Роналду: первые итоги Евро

На чемпионате Европы — 2020 по футболу завершился групповой этап, который подарил болельщикам множество ярких событий, а также тем для обсуждений и споров. Провал сборной России, спасение Украины, шокирующий инцидент с Кристианом Эриксеном и подвиги Криштиану Роналду — в обзоре NEWS.ru главных сюжетных линий первой части европейского первенства.

Спасение Эриксена

Начался чемпионат с жуткого инцидента, произошедшего с полузащитником сборной Дании Эриксеном. В концовке первого тайма игры с финнами датский игрок на ровном месте рухнул на газон без сознания, чем поверг в шок не только партнёров по команде и членов семьи, но и весь футбольный мир.

Около 15 минут врачи боролись за жизнь игрока на поле, затем его госпитализировали. На бровке за происходившим наблюдала рыдающая жена Эриксена Сабрина Квист Йенсен, которую пытались успокоить датские футболисты. Всё закончилось хэппи-эндом, ещё на стадионе датчанин пришёл в сознание и полностью понимал происходящее.

The moment when Christian Eriksen fell down vs Finland heart attack pic.twitter.com/hzf8zQStLp — Goldmaryam4 (@Goldmaryam422) June 12, 2021

Как стало известно позже, игрок пережил остановку сердца, которое запустили дефибриллятором, но он быстро восстановился и даже выписался из больницы до окончания группового этапа. Эриксену имплантировали кардиостимулятор, а о продолжении карьеры пока никто не рассуждает. Да и о каком футболе можно говорить, когда пару недель назад игрок был экстремально близок к гибели.

Провал Черчесова

Нельзя сказать, что болельщики сборной России испытывали какие-то иллюзии относительно выступления команды на Евро, но такого провала ожидали немногие. И дело даже не в двух крупных поражениях и в последнем месте в группе, а в безликой, трусливой игре, которую показала национальная команда даже в победном матче с Финляндией.

Психология у нас очень слабая, не умеем играть под давлением. Тут такая атмосфера прекрасная, всё вроде получается. Пропускаем и начинаем трястись, шарахаться, паниковать. Вот у европейцев менталитет — они кайфуют, играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим, — заявил капитан сборной России Артём Дзюба.

В актив россияне могут занести лишь первые полчаса в матче с Данией, остальное лучше забыть. Многим показалось странным, что после окончания турнира мгновенно в отставку не подал главный тренер команды Станислав Черчесов. Но, видимо, отказаться от €2,5 млн в год не так-то просто. Теперь его судьбу решит Российский футбольный союз (РФС). Возможно, с тёплого места специалисту всё же придётся подвинуться.

Franz Waelischmiller / SVEN SIMO/Global Look Press

Чудесное спасение Украины

Сборная Украины провела противоречивый групповой турнир, в который попали и недокамбэк в игре с Нидерландами, и натужная победа над Северной Македонией, и безнадёжное поражение от Австрии. Последняя игра особенно расстроила украинских болельщиков. Несмотря на минимальное поражение со счетом 0:1, по игре австрийцы имели гигантское преимущество и вполне могли наградить соперников пятью-шестью забитыми мячами.

После окончания группового турнира на команду обрушился шквал критики, но третье место в группе позволяло рассчитывать на чудесное спасение. И чудо произошло! Его творцами стали сборные Швеции и Испании. Первые одержали достаточно неожиданную победу над Польшей, а вторые наколотили пять мячей Словакии.

Отдельно в СМИ отмечался небывалый уровень поддержки украинцев в России. Многие специалисты и болельщики противопоставляли смелый атакующий стиль украинцев трусливой тактике команды Черчесова.

Мощь Италии

Для фанатов, которые не следили в последние годы за сборной Италии, игра команды стала настоящим откровением. После провала в отборе на ЧМ-2018 Роберто Манчини сколотил шикарный коллектив, в котором практически нет звёзд первой величины.

Однако итальянцы сейчас демонстрируют едва ли не самый яркий футбол в истории команды и на Евро прошлись катком по соперникам. Лучше всего успех сборной Италии иллюстрирует разница голов — 7:0. И если отсутствие пропущенных мячей удивляет не очень сильно, то средние 2,3 гола за игру — впечатляющий результат для команды с родины катеначчо.

В плей-офф итальянцы попали в сложнейшую часть сетки вместе с Францией, Испанией и Бельгией, но в списке фаворитов в борьбе за титул «скуадра адзурра» уже точно присутствует.

Italy become the first team to reach the Round of 16. Bravo, @azzurri #EURO2020 | #ITA — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Рекорды Роналду

Впервые широкий круг футбольных болельщиков познакомился с Криштиану Роналду в далёком 2004 году на Евро в Португалии, который, кажется, был в прошлой жизни. Спустя 17 лет форвард всё так же весел, поджар и активен, при этом его результативность только выросла.

На нынешнем Евро Роналду поставил сразу несколько рекордов. Во-первых, он стал единственным футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы, во-вторых, обошёл Мишеля Платини по количеству голов в финальной стадии континентального первенства. До старта турнира у них было по девять мячей, сейчас же португалец с 14 голами далеко впереди своего оппонента.

В последнем матче группового этапа против Франции Роналду и вовсе догнал легендарного иранца Али Даеи, который со 109 мячами был лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Теперь они делят этот рекорд на двоих. Но конкурент Роналду завершил карьеру в 2007-м, так что новое достижение где-то рядом.

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Торжество автоголов и незабитых пенальти

На нынешнем Евро наблюдаются сразу две аномалии, не поддающиеся логическому объяснению. Уже к окончанию группового этапа команды суммарно назабивали в свои ворота аж восемь мячей. Это на один автогол больше, чем за пять предыдущих чемпионатов Европы вместе взятых!

Какие-то взятия собственных ворот выглядели буднично и банально, но некоторые из них надолго останутся в памяти болельщиков. Прежде всего, это касается чудо-перформанса вратаря сборной Словакии Мартина Дубравки. Голкипер в важнейшем матче с Испанией, стоя лицом к своим воротам, волейбольным ударом отправил мяч в сетку, чем положил начало разгрому своей команды.

Второй аномалией стало огромное количество нереализованных пенальти. К середине группового этапа было забито лишь 20% 11-метровых. Позже игроки поправили прицел и статистику. Особенно на этом поприще преуспел Роналду, реализовавший три удара с точки из трёх.