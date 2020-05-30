Федун отреагировал на информацию о возвращении Глушакова в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/105d749c-a27f-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о возвращении полузащитника Дениса Глушакова в состав московской команды, которая появилась в СМИ.

Обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут причём? Мало ли, кто и что пишет. Это бред, — цитирует Федуна РИА Новости.

Ранее полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что в будущем ещё может выйти на поле в составе московского «Спартака». Футболист выступал за московскую команду с 2013 по 2019 год.

NEWS.ru писал, что владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен прошёл курс лечения от коронавирусной инфекции.