Федун отреагировал на информацию о возвращении Глушакова в «Спартак»

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о возвращении полузащитника Дениса Глушакова в состав московской команды, которая появилась в СМИ.
Обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут причём? Мало ли, кто и что пишет. Это бред, —
цитируетФедуна РИА Новости.
Ранее полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что в будущем ещё может выйти на поле в составе московского «Спартака». Футболист выступал за московскую команду с 2013 по 2019 год.
NEWS.ru писал, что владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен прошёл курс лечения от коронавирусной инфекции.
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