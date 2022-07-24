«Это низко и не по-мужски»: экс-игрок «Динамо» о ночном бегстве Варелы Колыванов прокомментировал бегство Гильермо Варелы из московского «Динамо»

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Игорь Колыванов

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал сообщения о том, что защитник бело-голубых Гильермо Варела ночью тайно покинул базу команды. Он счел этот поступок низким, пишет Metaratings.ru.

Это низко и не по-мужски. Если хотел уйти, мог бы нормально объявить о расторжении контракта. Так подло могли поступить только иностранные игроки. Я уже ничему не удивляюсь. Есть же какие-то принципы и человеческие качества ведь, — сказал Колыванов.

Он добавил, что россияне так не поступают, а иностранцы могут «наплевать» на обязательства.

О бегстве Варелы стало известно 24 июля. Уругваец улетел из России, не уведомив никого в «Динамо», хотя его контракт действовал до лета 2023 года. Вероятно, он продолжит карьеру в бразильском «Фламенго».