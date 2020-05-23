Ещё два футболиста «Уотфорда» ушли на самоизоляцию из-за COVID-19 в семьях

https://static.news.ru/photo/7baeeb0a-9cd9-11ea-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/Global Look Press

Ещё два игрока английского футбольного клуба «Уотфорд» отправились на самоизоляцию после того, как у членов их семей диагностировали коронавирусную инфекцию.

У нас есть ещё пара человек, которые должны быть изолированы. Они были в тесном контакте с людьми, которые получили положительные результаты тестов, несмотря на то, что у самих игроков анализы отрицательные, — цитирует The Independent главного тренера «Уотфорда» Найджела Пирсона.

Ранее защитник этого футбольного клуба Эдриан Мариаппа и два сотрудника получили положительные результаты тестов на коронавирус. По словам наставника, все трое были помещены на карантин, чувствуют себя хорошо, как и члены их семей.

Как писал NEWS.ru, клубы Английской премьер-лиги ввели тестирование игроков и персонала на коронавирус с 14 мая. АПЛ заключила контракт с биотехнологической компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).