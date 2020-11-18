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Экс-вратарь сборной назвал Заболотного дубоватым и раскритиковал Джикию

12:12, 19 ноября 2020 18
Фото: Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал разгромное поражение сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

Я огорчён тем, что у нас никак не может стабилизироваться команда. Никак не могут создать линию полузащиты и определиться, кто лучший нападающий на сегодняшний день. Фигура Антона Заболотного не соответствует уровню сборной России. Он совсем не эффективен. Нужно искать более достойную кандидатуру, — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Экс-голкипер отметил, что уважает главного тренера сборной Станислава Черчесова, но ему непонятно, почему наставник не обращает внимание на молодого форварда «Спартака».

Александр Соболев — это мальчик-талант. Несмотря на то что он длинный и рослый, он очень пластичный, он легко перестраивается в процессе игры, хорошо чувствует мячик, умеет правильно открываться и в целом играет прилично. Его навыки могли бы вчера помочь сборной России. Нынешний центральный форвард (Заболотный), пусть он на меня не обижается, немного дубоватый, — сказал он.

Также Кавазашвили раскритиковал капитана сборной России Георгия Джикию.

Очень большие промахи в обороне на сегодняшний день. Я очень уважаю Георгия Джикию, знаю, что его любят болельщики и представители СМИ, но он не имеет право оголять свою зону, оставлять в сумбурном состоянии защитников. Взаимодействие, страховка полностью отсутствуют. Возникает ощущение, словно каждый защитник играет в свою игру, — сказал Кавазашвили.

В Лиге наций сборная России набрала 8 очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (6) заняла третье место и осталась в лиге В. 

Ранее NEWS.ru писал, что защитник футбольной сборной России Георгий Джикия, ставший капитаном команды после отстранения Артёма Дзюбы, извинился за «позорное» поражение от сборной Сербии.

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