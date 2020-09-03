Экс-наставник «Химок» Юран рассказал, где продолжит тренерскую деятельность

https://static.news.ru/photo/daa93df0-ede1-11ea-a072-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fckhimki.com

Бывший тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран рассказал о предложениях по работе со стороны европейских клубов. В течение двух недель он примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Сейчас провожу предварительные переговоры. Есть интерес и из Европы (Португалия), и из Турции. Там всё-таки судят тренера по результату. А после финала Кубка России действительно есть хорошие определённые предложения. Думаю, что в течение двух недель я определюсь. Для меня самое главное — задачи клуба, это определяющий фактор. Если задач нет, то мне это неинтересно, нужно всегда стремиться вверх. Финансовая и личная часть опускается на второе место, — сказал Юран корреспонденту NEWS.ru.

Информация об увольнении была передана Сергею Юрану 31 июля 2020 года. Уже 1 августа клуб объявил о расставании со специалистом. Под руководством специалиста подмосковные «Химки» дошли до финала Кубка России, где уступили петербургскому «Зениту» (0:1), и по итогам сезона-2019/2020 вышли в Российскую премьер-лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук может стать заменой словенскому хавбеку Йосипу Иличичу для «Аталанты». Об этом заявил главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини.