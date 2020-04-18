Экс-капитан «Зенита» предложил «Спартаку» подписать Марадону

https://static.news.ru/photo/38ddf4b2-8184-11ea-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Владислав Радимов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владислав Радимов на своей официальной странице в социальной сети с иронией отреагировал на новость о том, что московский «Спартак» не собирается выкупать права на нападающего Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии».

Экс-игрок «сине-бело-голубых» предложил москвичам вместо немца подписать контракт с Диего Марадоной. Радимов отметил, что аргентинец, как и Шюррле, завоёвывал со своей национальной сборной Кубок мира.

Не, ну как так-то?! Спартачи, как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортили. Так много кричали про чемпиона мира. Но... Есть же ещё Диего?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира — 1986, — написал Радимов в Twitter.

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Как ранее передавал NEWS.ru, генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн рассказал подробности соглашения с нападающим дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Он отметил, что согласованный с форвардом вариант выкупа контракта у немецкой команды использован не будет.

При этом гендиректор московского клуба отметил выдающиеся способности футболиста, подчеркнув, что Шюррле обогатил «Спартак» своим опытом.