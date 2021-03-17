Экс-капитан сборной России раскритиковал Черчесова

https://static.news.ru/photo/537cb52e-8719-11eb-a14d-96000091f725_660.jpg Игорь Денисов Фото: vk.com/igor__denisov

Бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» Игорь Денисов обрушился с критикой в адрес тренера сборной России Станислава Черчесова.

Я не понимаю, как можно на «Матч ТВ» хаять своих игроков. И как футболисты все это проглотят, поедут играть. Не знаю, как получится дальше. У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Саламыча это может докатиться. Это жизнь, — передаёт слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Последний раз Игорь Денисов выступал за сборную России в товарищеском матче против Сербии в 2016 году.

Ранее NEWS.ru писал, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не будет наказывать российскую бригаду во главе с судьёй Сергеем Карасёвым из-за того, что они не поддержали акцию Black Lives Matter (BLM), преклонив колено. Инцидент произошёл перед матчем между английским «Манчестер Сити» и немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.