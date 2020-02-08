https://static.news.ru/photo/c90d584e-4b4b-11ea-9b38-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался на тему оскорблений со стороны болельщиков.

Когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную. Идёт чемпионат — кричите всё, что угодно. Это болельщицкая культура, часть футбола, которую я принимаю, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал NEWS.ru ранее, один из болельщиков, скандировавших оскорбительные кричалки в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы в матче против Сан-Марино, рассказал, что это была всего лишь шутка. Он подчеркнул, что никто не планировал устраивать акцию против Дзюбы, фанаты просто веселились на стадионе в Сан-Марино.