Защитник и капитан «красно-белых» Георгий Джикия поделился мнением о проигранном домашнем поединке с петербургским «Зенитом», а также выразил надежду, что команда должна заиграть лучше после наступающей в чемпионате паузы на матчи сборных.

— У «Спартака» было достаточно подходов к воротам «Зенита». Почему не получилось забить?

— Мы сегодня играли лучше. Проиграли и, естественно, недовольны результатом. Не забили — значит, не хватило реализации.

— Ожидали, что «Зенит» будет так пассивен в атаке?

— Знали, что соперник будет так действовать. Предполагали, что у петербуржцев будет длинная игра вперёд на нападающих. Мы старались выходить в атаку низом, и у нас получалось.

— Почему второй тайм не так дался «Спартаку» в плане игры в атаке, как первый?

— Не согласен. Считаю, что мы и во втором тайме больше контролировали мяч, больше находились на чужой половине поля. Только реализации подвела.

— У вас есть вопросы к VAR — ведь из-за видеоповтора отменили гол «Спартака»?

— VAR — это часть игры и правил, которые надо уважать. Никогда не комментирую судейство, но, наверное, игра рукой со стороны Зелимхана Бакаева действительно была, раз гол отменили.

— Что за конфликт случился у вас с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым в подтрибунном помещении? Вы с ним начали наскакивать друг на друга ещё на поле в концовке матча.

Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru Сергей Лантюхов/News.ru

— Не знаю, это у Магомеда надо спросить, что с ним случилось. На поле были обычные игровые моменты. Решили после игры чуть-чуть вспомнить, что произошло. И не более того.

— То есть это Оздоев был недоволен? Он выражал свои эмоции очень громко...

— И здесь было громко, и на поле. Не забывайте, что это дерби — никто не хотел уступать. Да, немного завелись в игре. Ничего страшного.

— В чемпионате России наступает двухнедельный перерыв на матчи сборных. Он сейчас к месту для «Спартака»? Есть ли ощущение усталости?

— Мы провели девять матчей за месяц. Ребята немного «наелись» футбола. Многие игроки отправятся прямо сейчас в сборную. Кто-то будет отдыхать и восстанавливаться. У них будет три–четыре выходных дня. А кто-то продолжит тяжёлый путь.

— Как оцените этот тяжёлый отрезок, который провела ваша команда?

— Он получился не очень хорошим, потому что мы вылетели из Лиги Европы, а затем проиграли дома и в чемпионате. Если бы обыграли «Зенит», была бы небольшая удовлетворённость.

— Есть ощущение, что команда более-менее выстроена и уже должна показывать результат?

— У нас в составе достаточно новичков, которые то играли, то не играли. Это не могло не сказаться. Состав надо наигрывать. Вы знаете, что у нас приехал ещё один новичок, которого сегодня представили (чешский опорный полузащитник Алекс Крал. — News.ru). Надеюсь, что за предстоящий отрезок чемпионата все игроки команды максимально притрутся друг к другу и всё у «Спартака» будет получше.

— Удивлены, что трибуны не освистывали спартаковцев после поражения от «Зенита», даже несмотря на отрицательный результат в предыдущем матче с португальской «Брагой»?

— Спасибо болельщикам за поддержку, за то, что они рядом и не отворачиваются от нас. Нам это очень приятно. Постараемся как можно быстрее отблагодарить наших болельщиков своей игрой.