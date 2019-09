Сборная России, продолжающая подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (Глазго, 6 сентября) и Казахстаном (Калининград, 9 сентября), провела в среду утром тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего днём вылетела в Глазго. После окончания тренировочного занятия с представителями прессы пообщался защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

«Не будем играть в Шотландии вторым номером»

— Что собой представляет шотландская сборная, что вы знаете об этом сопернике?

— Накануне у нас было теоретическое занятие, смотрели и анализировали игру шотландской сборной. Ни для кого не секрет, что эта команда является одним из наших главных конкурентов в борьбе за выход на чемпионат Европы. Спокойно готовимся к игре, знаем, что и как делать.

— Будет ли сборная России играть первым номером на поле соперника?

— Мы знаем, чего ждать от шотландцев, но в первую очередь будем делать ставку на собственную игру. Думаю, не будет такого, что мы станем играть вторым номером.

— Судя по высказываниям в соцсетях, шотландские болельщики не очень верят в свою сборную, предрекая ей поражения в ближайших матчах. Нет ли в этой связи у российских футболистов некоторой недооценки соперника?

— Если шотландские болельщики не верят в свою сборную, пусть тогда за нас болеют. Но давайте не забывать, что мы играем на выезде, в гостях у достаточно серьёзного соперника. И мы прекрасно понимаем, с каким стилем игры придётся столкнуться. Поэтому никакой недооценки соперника быть не может.

— Было много опасений по поводу физического состояния вашего и ещё одного спартаковца Романа Зобнина, поскольку за клуб в августе вы оба провели очень много игр. Как сейчас себя чувствуете, успели восстановить силы?

— Хорошо себя чувствую, никаких проблем нет, а самое главное, нет никаких травм. Поэтому на сто процентов готов помогать сборной.

— У Романа Зобнина буквально накануне случилось прибавление в семье. Поздравили товарища по сборной и клубу с рождением дочки?

Сергей Лантюхов/News.ru

— Конечно, поздравили! Это огромное событие и для самого Романа, и нам тоже стало приятно, что у него пополнение в семье. Пожелали здоровья супруге и ребёнку, и намекнули, что в скором времени стоит задуматься о новом пополнении. Почему бы нет?

«Неймар уже три месяца куда-то переходит»

— Пару дней назад в России закрылось трансферное окно. Игроки российской сборной следили за переходами своих коллег в последние часы трансферного периода? Какие-то переходы вас удивили?

— Не скажу, что удивило, но, конечно, я следил за новостями, касающихся моих друзей. Например, Александр Ташаев и Георгий Мелкадзе покинули «Спартак» — пообщались с ними, я пожелал ребятам удачи в других клубах. Но такова футбольная жизнь, здесь постоянно может случиться так, что трансферное окно может сильно повлиять на карьеру игрока.

— А за возможными переходами звёзд мирового футбола не следили? Скажем, перейдёт ли всё-таки Неймар в «Барселону»?

НеймарPhilippe LECOEUR, via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press НеймарPhilippe LECOEUR, via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

— Он, по-моему, уже три месяца куда-то переходит, поэтому хочется ему тоже пожелать как-то определиться.

— Россия закрепилась на втором месте в отборочной группе вслед за Бельгией и на три очка опережает шотландцев. С этой точки зрения будет ли ничья в Глазго хорошим результатом для нашей команды?

— Могу сказать, что мы едем туда за победой. Нет задач отстоять и сохранить ничью. Мы отправляемся в гости к шотландцам, чётко зная свои возможности. Поэтому в голове даже нет мыслей о ничейном результате.

— Напоследок хочется узнать, как разрешился ваш конфликт с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым, возникший прямо на поле в концовке матча «Спартак» — «Зенит» в воскресенье на «Открытие Арене». Ведь вы потом с Магомедом продолжали выяснять отношения в подтрибунных помещениях. А после приезда в сборную вместе поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днём рождения и попробовали подаренный наставнику торт?

— Да, этот эпизод уже стал историей. Мы находимся в расположении сборной, у нас одна общая цель, поэтому всё нормально. Мы едем на игру, готовимся к ней и думаем только о позитивном — о том, что нам предстоит сделать.