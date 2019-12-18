https://static.news.ru/photo/bbf48d12-21b1-11ea-af70-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, что переговоры по внесению изменений в новую форму завершены.

Будет произведена замена ткани, также будет изменён крой, форма станет более спортивной, — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Президент РФС отметил, что презентация новой формы состоится в ближайшее время. Дюков также рассказал, что Аdidas внёс РФС в категорию национальных ассоциаций класса А, теперь у сборной России будет уникальная форма и такой же подход, как к ассоциациям Германии, Испании, Бельгии.

Презентация первого варианта новой формы сборной России прошла 7 ноября в Москве. Компания-производитель на рукава футболок нанесла российский триколор в обратном порядке. В итоге получился флаг Сербии. Позднее в СМИ появилась информация, что руководство РФС и футболисты недовольны новой экипировкой.

В Adidas объяснили, зачем перевернули флаг России на новой форме сборной, писал NEWS.ru.