Допустивший две ошибки Маслов покинул молодёжную сборную по футболу

Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России после дисквалификации в матче группового этапа с Францией. Об этом сообщает Telegram-канал сборной России.
Такое решение было принято в связи с невозможностью участия Маслова в заключительном матче группового этапа с Данией. Во встрече с французами он получил вторую жёлтую карточку на турнире. Теоретически он мог бы вернуться на поле в плей-офф, но его всё равно решили отпустить из расположения сборной.
Во встрече с Францией из-за нарушений Маслова в ворота российской команды было назначено два пенальти. Оба были реализованы, благодаря чему французы оформили победу со счётом 2:0.
31 марта молодёжная сборная России сыграет с командой Дании, победа позволит выйти в четвертьфинал.
NEWS.ru написал материал о выступлении «молодёжки» и о том, как её критикуют после проигрыша французам.