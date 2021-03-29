Допустивший две ошибки Маслов покинул молодёжную сборную по футболу

https://static.news.ru/photo/2174ee70-9097-11eb-83ce-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Защитник «Спартака» Павел Маслов покинул расположение молодёжной сборной России после дисквалификации в матче группового этапа с Францией. Об этом сообщает Telegram-канал сборной России.

Такое решение было принято в связи с невозможностью участия Маслова в заключительном матче группового этапа с Данией. Во встрече с французами он получил вторую жёлтую карточку на турнире. Теоретически он мог бы вернуться на поле в плей-офф, но его всё равно решили отпустить из расположения сборной.

Во встрече с Францией из-за нарушений Маслова в ворота российской команды было назначено два пенальти. Оба были реализованы, благодаря чему французы оформили победу со счётом 2:0.

31 марта молодёжная сборная России сыграет с командой Дании, победа позволит выйти в четвертьфинал.

NEWS.ru написал материал о выступлении «молодёжки» и о том, как её критикуют после проигрыша французам.