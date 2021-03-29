Что ты делал ночью перед игрой: как «мочат» молодёжную сборную

Молодёжная сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы во второй раз с начала XXI века. Даже начала запредельно красиво, победив сборную Исландии со счётом 4:1. После этого все как один заговорили о величии «молодёжки». И куда делись эти слова после следующей игры? NEWS.ru объясняет, почему нужно вычеркнуть из памяти поражение от французов (0:2) и вернуть веру в ребят.

Футбол — игра непредсказуемая, именно за это и любимая. Все понимали, что исландцы не могут составить конкуренцию ни одной команде в группе. Но никто не мог предположить, что команда Михаила Галактионова положит в ворота Патрика Гуннарссона четыре мяча. Естественно, реакции специалистов и болельщиков долго ждать не пришлось. И всё это рухнуло после неудачного выступления с Францией. Надеялись-то на другое, посмотрев на результат датчан (в первом туре Дания победила французов с минимальным счётом 1:0).

Только вот на лопатки уложили нас. Кого винить? Павла Маслова, конечно, который действительно «накосячил» в двух основных моментах: сначала сбил соперника в штрафной, а потом сыграл рукой? Ну, что же, вот не будет защитника «Спартака» в третьем матче из-за перебора жёлтых карточек, из кого сделаем козла отпущения в случае поражения датчанам?

Советский голкипер Анзор Кавазашвили в беседе с NEWS.ru отметил, что перекладывать всю ответственность на Маслова нельзя точно так же, как и нельзя обвинять в пропущенных голах Александра Максименко.

Сегодня можно на любого футболиста накинуться и сказать: «Чё ты делал вчера ночью перед игрой? Ты был в номере? Ночевал? Или ты выскочил втихаря после 12 и гулял где-то? Или, может, ты выпил лишней жидкости?» Понимаете? Сейчас уже молодые футболисты — профессионалы, каждый из них имеет контракты в серьёзных клубах. И они должны следить за своим поведением. Нельзя обвинять кого-то, что он преднамеренно в сборной создаёт пенальти. Разве Маслов специально опоздал, потерял позицию, а догнав, сшиб игрока? Или в спешке нарочно подставил руку под мяч, который шёл в ворота? Разные ситуации бывают. Я бы не стал обвинять даже вратаря, который пропускает гол. Ни один голкипер этого не хочет. То же самое и с Масловым, — сказал Кавазашвили.

Gonzales Photo/Gaston Szerman/Global Look Press

Обратил ли кто-нибудь внимание на желание играть? На качество футбола, а не на результат? Причём что с аутсайдерами, что с командой, где сплошные звёзды: Иконе («Лилль»), Кунде («Севилья»), Тшуамени («Монако»), Эдуар («Селтик»). Все так акцентировали внимание на Эдуаре в первом пенальти и на Гуири во втором случае, что забыли о главном — первыми-то возможность забить создали именно россияне на пятой минуте. А затем не отставали от ворот соперника. У Максименко, который и пропустил эти два несчастных гола, моментов вступать в игру было не так уж и много.

Тут можно сказать, что футбол — это игра на результат. И если его нет, то какая разница, как выглядели одиннадцать парней на поле. Но ребята действительно бились — тому доказательство второй тайм, где практически всё движение происходило на половине поля соперника. Да, не получилось. Но если сравнивать с игрой основной сборной, то за «молодёжкой» действительно интереснее наблюдать.

Футбол тем и приятен, когда вы видите, что команда превосходит другую, показывает замечательную игру, а мяч не летит. Ну никак не хочет пересечь черту. Это зрелище — это как Большой театр. Выходишь и смотришь, что одна бригада — солисты великолепно действуют, а другие расположились на подтанцовке. Это великое мастерство, которое правильно надо выполнить. Если не получается, надо задуматься почему. Теперь это головная боль Галактионова. Возможно, французы давят своим авторитетом, но когда команда начинает спешить и вместо расчётливой тактики игры действует не думая, то это не говорит о стабильности. Тем не менее убиваться не надо, всё впереди. Пусть молодые задумаются, как правильно выходить и выполнять обязательства, которые на них возлагает страна, — добавил специалист.

Честно говоря, наша «молодёжка» напоминает голодного котёнка, который будет кусать и за ноги, и за нос, но не отвяжется, пока вы его не покормите.

Именно поэтому команда будет выгрызать победу над датчанами. И понятно, что игра не будет простой. Сборная Дании-то и с исландцами разобралась (2:0). Для общего успокоения и прохода дальше — победить Россия должна с разницей в два мяча. Только так можно выправить ситуацию и двинуться дальше. И тем — только интересней.

Экс-вратарь придерживается похожей позиции. По его словам, Дания — очень сильная команда, и несмотря на то что «у нас лучшие молодые футболисты, которые играют в основных составах премьер-лиги», просто — точно не будет.

Не хотел бы, чтобы ребята опустили руки после провала. Часто бывало так, что наши команды, которым приписывали, мол, вот, проиграют, потому что у них нет духа, нет силёнок, наоборот, злились, собирались и на одном дыхании шли и давили противника. Против датчан надо тактически правильно играть. Я думаю, наши ребята пересилят себя и выполнят задачу выхода на Евро, которая маячила перед ними, — заключил Кавазашвили.

Они смогут выполнить задачу. И мы, болельщики, сейчас очень нужны команде. Пусть и сидя перед экранами телевизоров. Но поддерживая.