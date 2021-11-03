Дочь Мамаева перестала общаться с отцом и называть его «папой

Дочь Павла Мамаева Алиса отказывается общаться с отцом и называть его «папой», переименовав его в своём телефоне на «Пашу». Об отношении к отцу рассказала в Instagram мать девочки и бывшая жена футболиста Алана Мамаева.

В качестве доказательства экс-супруга спортсмена опубликовала сторис с фотографией телефона дочери. Модель просит девочку позвонить отцу, но та отказывается, после чего мать спрашивает у подписчиков, как ей поступить в этой ситуации.

На фото видно, что Павел Мамаев пытался дозвониться до дочери три раза. Но девочка не взяла трубку. При этом в истории вызовов есть два разговора с «папой», но это, как выяснилось, совершенно другой человек. Под контактом «папа» у ребёнка записан бывший муж Аланы Мамаевой Александр Липовой, от которого у экс-жены футболиста есть сын.

Ранее полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о разводе со своей женой Аланой Мамаевой. Происходящее он сравнил со встречей с дьяволом.