https://static.news.ru/photo/f4bdc592-ba90-11e9-99b6-fa163e074e61_660.jpg Максимилиан Филипп Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Максимилиана Филиппа, предыдущим клубом которого была дортмундская «Боруссия».

«Бело-голубые» заключили с новичком соглашение, которое рассчитано на четыре года, информирует клубная пресс-служба. Филипп будет выступать в чемпионате России под пятым номером.

В минувшем розыгрыше бундеслиги форвард появлялся на поле в 18 матчах, но забил в них всего один гол. В СМИ проходила информация, что Филипп обошёлся «Динамо» в 20 миллионов евро.

Ранее News.ru писал, что скончался главный тренер сборной России по бейсболу.