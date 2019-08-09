Московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Максимилиана Филиппа, предыдущим клубом которого была дортмундская «Боруссия».
«Бело-голубые» заключили с новичком соглашение, которое рассчитано на четыре года, информирует клубная пресс-служба. Филипп будет выступать в чемпионате России под пятым номером.
В минувшем розыгрыше бундеслиги форвард появлялся на поле в 18 матчах, но забил в них всего один гол. В СМИ проходила информация, что Филипп обошёлся «Динамо» в 20 миллионов евро.
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