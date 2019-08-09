https://static.news.ru/photo/cd5f9cb4-ba8b-11e9-b662-fa163e074e61_660.jpg Артемий Артамонов Фото: vk.com/artamonow

Тренер сборной России по бейсболу Артемий Артамонов и клуба «РусСтар» скончался на 38-м году жизни.

Сегодня утром в 7-45 остановилось его сердце, которое он полностью посвятил российскому бейсболу, — говорится в сообщении на сайте Федерации бейсбола России.

Отмечается, что Артамонов был одним из лучших игроков в России за всю историю развития бейсбола в стране, а его знания игры и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной сборной, проводящей подготовку к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио — 2020.

О причинах смерти не сообщается. Похороны состоятся 11 августа на Хованском кладбище.

В мае 2019 года корреспондент News.ru подготовила большой материал о бейсболе в России, в котором, в частности, общалась с тренером Артамоновым.