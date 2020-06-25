Девушка Роналду призналась, кого любит больше всего

Джорджина Родригес, девушка нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, выложила новую совместную фотографию со своим возлюбленным.
Единственное, что я люблю больше тебя, — это мы, —
призналасьДжорджина на своей странице в Instagram.
35-летний португальский футболист перешёл в итальянский клуб из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила €117 млн. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Джорджина Родригес показала приспособление, с помощью которого можно сформировать талию.
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