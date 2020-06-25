Девушка Роналду призналась, кого любит больше всего

https://static.news.ru/photo/f478ae28-b6f0-11ea-8614-fa163e074e61_660.jpg Фото: georginagio/instagram.com

Джорджина Родригес, девушка нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, выложила новую совместную фотографию со своим возлюбленным.

Единственное, что я люблю больше тебя, — это мы, — призналась Джорджина на своей странице в Instagram.

35-летний португальский футболист перешёл в итальянский клуб из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила €117 млн. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джорджина Родригес показала приспособление, с помощью которого можно сформировать талию.