ЦСКА согласовал назначение Ивицы Олича главным тренером

https://static.news.ru/photo/336b64d4-8989-11eb-a583-96000091f725_660.jpg Ивица Олич Фото: kolbert-press/Burghard Schreyer/Global Look Press

Московский футбольный клуб ЦСКА согласовал назначение главным тренером команды вместо Виктора Гончаренко хорвата Ивицы Олича, бывшего нападающего коллектива. Об этом журналистам в субботу, 20 марта, рассказали два информированных источника.

Отмечается, что Олич и клуб в настоящий момент обсуждают финальные детали. Официальное заявление о назначении нового тренера ЦСКА будет сделано в ближайшее время.

Основным инициатором этого решения был председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.

Председатель совета директоров клуба был главным инициатором назначения хорвата, — пишет «Чемпионат».

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.

Как ранее передавал NEWS.ru, футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения ЦСКА петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:3 отметил, что главному тренеру московской команды Виктору Гончаренко не следовало давать шанс реабилитироваться после желания покинуть клуб. Прошлым летом после разгромного поражения «сине-бело-голубым» (0:4) белорусский специалист покинул Россию.