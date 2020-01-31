Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что команда исправит результаты и не опустится вниз турнирной таблицы.
Мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть. Думаю, что мы поправим результат, чтобы точно не упасть в ФНЛ, — цитирует Цорна Матч ТВ.
Он также подчеркнул, что текущий сезон для «Спартака» — это инвестиция в будущее.
Ранее «Спартак» (Москва) официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.
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