https://static.news.ru/photo/4a04e098-443f-11ea-8377-fa163e074e61_660.jpg Томас Цорн Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что команда исправит результаты и не опустится вниз турнирной таблицы.

Мы находимся не на том месте, на котором хотели бы быть. Думаю, что мы поправим результат, чтобы точно не упасть в ФНЛ, — цитирует Цорна Матч ТВ.

Он также подчеркнул, что текущий сезон для «Спартака» — это инвестиция в будущее.

Ранее «Спартак» (Москва) официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.