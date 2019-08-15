Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн объяснил, почему московская команда не сумела приобрести полузащитника «Генка» Яниса Хаджи.
Мы активно действовали по Хаджи. Но не договорились с игроком, и не по финансам, а потому, что он отказался принимать наши внутренние дисциплинарные правила, — сказал Цорн в ролике на YouTube-канале «КраСава».
Ранее стало известно, что «красно-белые» предлагали бельгийскому клубу €12 млн за 20-летнего хавбека.
Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер считает, что «Спартак» в швейцарском чемпионате претендовал бы на высокие места, ранее писал News.ru. Ответный матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдёт 15 августа на стадионе «Открытие Арена».