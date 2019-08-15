Фото: Александр Ступников/РИА Новости

14 августа в Стамбуле (Турция) прошёл матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между английскими «Ливерпуль» и «Челси». В основное время встреча закончилась со счётом 1:1. В дополнительное время команды увеличили ничью (2:2), но «красные» сумели обыграть подопечных Фрэнка Лэмпарда в серии пенальти (5:4).

По итогам поединка лучшим игроком матча был признан полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане, оформивший дубль на 48-й и 95-й минутах. Для «Ливерпуля» Суперкубок стал уже четвёртым в истории клуба. Впервые турнир...