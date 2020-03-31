https://static.news.ru/photo/feb5fa9c-7377-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев на данный момент не получили бы вызов в сборную России по футболу. Об этом сообщил главный тренер Станислав Черчесов.

Сейчас задача Кокорина — показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал, — цитирует его ТАСС.

По словам Черчесова, у Кокорина был большой перерыв и ему нужно восстанавливаться. Он добавил, что сборная всё это время обходилась без него.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Футболисты вышли на свободу 17 сентября, писал NEWS.ru.