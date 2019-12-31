https://static.news.ru/photo/98605e90-2bec-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством.

Письмо Черчесова с поздравлениями распространила пресс-служба Российского футбольного союза. Рулевой национальной сборной напомнил, что прошедший год стал для команды успешным — россияне вышли в финальную часть Евро-2020, матчи которого примет, в том числе и Санкт-Петербург. Черчесов подчеркнул, что сборная весь год чувствовала поддержку болельщиков.

В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия, — заключил свое послание главный тренер сборной России.

Ранее в декабре, как передавал NEWS.ru, Станислав Черчесов прокомментировал слухи о работе в качестве наставника московского «Спартака». Тренер сборной отметил, что в связи с выходом сборной России в финальную часть чемпионата Европы все свои мысли он посвящает только успеху национальной команды на Евро.