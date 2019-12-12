Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке» в будущем.
Сейчас мы обо всём этом не думаем. У нас есть конкретное дело, и все наши мысли в ближайшие годы будет занимать только оно, —
цитируетЧерчесова «Спорт-Экспресс».
Черчесов также рассказал, что выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года был условием автоматического продления контракта в сборной ещё на два года.
Ранее Черчесов отметил, что возможный переход полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейский чемпионат мог бы положительно сказаться на их игре в национальной команде, писал NEWS.ru.
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