Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 19 апреля

Матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
20 апреля четвёртый тур продолжится тремя встречами «Небитчи» — «Энергетик», «Мерв» — «Ашхабад», «Ахал» — «Шагадам», сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.
Лидером турнирной таблицы является «Копетдаг», набравший 7 очков в 3 встречах.
Ранее сообщалось, что футбольный сезон в Англии может быть доигран на лондонском стадионе «Уэмбли» и арене в Национальном центре Футбольной ассоциации Англии (FA) в Бертоне-на-Тренте, писалNEWS.ru.
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