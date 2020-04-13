Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 19 апреля

Российский футбольный союз (РФС) собирает данные с профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд.

С этой информацией РФС планирует обратиться в правительство с предложением, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса. РФС просит заполнить таблицу, указав источники финансирования клубов за 2019 год:...