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Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов — организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, говорится в исследовании Booking.com.

Рим (Италия) и Копенгаген (Дания) заняли вторую и третью строчку соответственно. На четвёртом месте — Баку (Азербайджан), замыкает пятерку Дублин (Ирландия). Сообщается, что именно в этих городах болельщики чаще всего...