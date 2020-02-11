Валерий Рейнгольд Валерий Рейнгольд Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, был госпитализирован.

Ему стало плохо в манеже, — заявил РИА Новости экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

Рейнгольду 18 февраля исполнится 78 лет. Чемпионом Советского Союза стал в 1962 году, мастер спорта СССР. Турнир, посвящённый 110-й годовщине Степанова, одного из лучших игроков «Спартака» 30-х годов, проходит в манеже академии имени Фёдора Черенкова.

Валерий Рейнгольд выступает постоянным экспертом NEWS.ru.

 

 

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